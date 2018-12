Kanepifirma Tilray ja Budweiseri tootja teevad koostööd jookide vallas

Kanepitaim Tilray põllul Vancouveris Kanadas. Foto: Don MacKinnon / AFP / Scanpix

Kanada kanepitootja Tilray teatas kolmapäeval, et on sõlminud partnerlusleppe Budweiseri õlletootjaga, et uurida kannabinoide sisaldavate jookide tootmisvõimalusi.

Tilray tegi ühisettevõtte Anheuser-Busch InBeviga ning mõlemad firmad plaanivad investeerida 50 miljonit dollarit, et uurida jooke, mille sisse on lisatud tetrahüdrokannabinooli (THC) ning kannabidiooli (CBD). Sealhulgas THC on ühend, mis on kanepitaime peamine psühhoaktiivne komponent, CBD-l ei ole psühhoaktiivset mõju.

Tilray ütles, et partnerlus kehtib vaid Kanadas ning ettevõtted teevad edasise osas otsuseid lähtuvalt uurimistulemustest.

„Meie jaoks on tegemist tööstusharu varaste päevadega ning uurimistegevus näib olevat õige koht, kust alustada,“ ütles Tilray tegevjuht Brendan Kennedy Marketwatchile.

Tilray aktsia on täna uudise peale 8,6% plussis, makstes 77,13 dollarit.

Tegemist on Tilray jaoks teise olulise koostööleppe teavitamisega käesoleval nädalal, sest teisipäeval teatati ülemaailmsest tarne- ja distributsioonileppest suure ravimifirma Novartisega.