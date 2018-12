Hiina ekspordikasv peaks järgmisel aastal märkimisväärselt aeglustuma, ütlevad analüütikud. Foto: AFP

Tariifide mõju jõuab kohale alles järgmisel aastal

Seni on USA presidendi Donald Trumpi kehtestatud Hiina vastastel sanktsioonidel olnud vaid psühholoogiline mõju, ütlevad analüütikud.

See võib järgmisel aastal aga muutuda ja Hiina majanduskasvu negatiivselt mõjutama hakata. “Me ei ole tariifide otsest mõju veel näinud, aga see tuleb järgmisel aastal,” ütles analüüsifirma The Economist Intelligence’i ökonomist Tom Rafferty, vahendab CNBC.