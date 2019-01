Tallinna börsi juht loodab uusi börsifirmasid kohe aasta algusest

Tallinna börsi juht Kaarel Ots on kohe aasta alguses valmis järgmise riigifirma börsile tulekuks, millele loodab sama suurt edu, kui oli Tallinna Sadamal.

Kui Eestis suureks kasvanud tehnoloogiaettevõtted (nt Taxify) tahaks börsilt raha kaasata, siis võiksid nad seda teha Tallinna börsilt, avaldas lootust Tallinna börsi juht Kaarel Ots. Foto: Liis Treimann

Kuigi sel aastal tabas börse nii mujal maailmas kui ka kodus tuntav langus, siis Ots näeb põhjust rõõmustada. "Kui me ei ole möödunud või mööduva aastaga rahul, siis millega me üldse rahul oleme, kui me mõtleme börsi kontekstis?" küsis ta Äripäevale antud intervjuus.