Eli Lilly ostab vähiravimeid arendava firma

Eli Lilly äriüksuse kontor Prantsusmaal.

Ravimifirma Eli Lilly teatas esmaspäeval, et ostab 8 miljardi dollari eest Loxo Ongolocy, mis on panus vähiravimite kandidaatidele, mis on mõeldud harvaesinevate geneetiliste mutatsioonide raviks, vahendab Reuters.

Tegemist on kõige suuremahulisema firmaostuga Eli Lilly 143-aastase ajaloo jooksul. Ostuhind tähendab 68%-list hinnapreemiat Loxo aktsia reedese sulgemishinnaga võrreldes ning mitme analüütiku hinnangul on Eli Lilly poolt makstav hind liiga kõrge sellise ettevõtte eest, millel on siiani vaid üks heakskiidetud ravim ning sedagi kahasse teise firmaga.

Loxo aktsia hind tõusis täna 66,4% 232,79 dollarini, mis on lähedane 235-dollarilisele ülevõtupakkumise hinnale. Eli Lilly aktsia on täna tõusnud 0,3% 115 dollarini.

Tänane tehing tuleb vahetult pärast eelmisel nädalal teada antud kõigi aegade suurimat ravimifirma ülevõttu, kui Bristol-Myers Squibb teatas Celgene’i ostust 74 miljardi dollari eest.

USA-s Connecticutis asuv Loxo sai investorite jaoks tuttavamaks 2017. aastal, kolm aastat peale börsile tulekut, kui firma kliinilise uuringu tulemused näitasid, et firma ravimid on väga tõhusad selliste vähivormide raviks, mida mõjutavad üks teatud geenimutatsioon.

Loxo sai ravimi müügiks USA ravimiametilt loa 2018. aasta novembris ning firma müüb Vitrakvi-nimelist ravimit partnerluses Saksa Bayeri firmaga.