Reedel alanud aktsiate tõus saab täna jätku

USA kaubandusminister Wilbur Ross räägib 22. juunil 2018. aastal Marylandis USA-s toimunud välisinvestoritele suunatud konverentsil.

USA aktsiaturg on esmaspäeva alsutanud tõusuga, kui kaks tundi peale kauplemise algust on S&P 500 aktsiaindeks 0,66% plussis ning Nasdaqi indeks on täna tõusnud 0,95%. Eelmisel reedel tõusis USA aktsiaturg tugeva tööjõuturu raporti toel 3,43%.

Täna mõjutab turgusid positiivselt Hiina ja USA kaubandusläbirääkimiste alustamine Pekingis, mis on esimeseks näost-näkku kohtumiseks alates presidentide Trumpi ja Xi kokkuleppest detsembris, mis nägi kaubandussõjas ette 90-päevase vaherahu uue kokkuleppe väljatöötamiseks, vahendab Reuters.

Kui märgid näitasid, et kaubandussõda hakkab USA majanduskasvu pärssima, mida näitasid muuhulgas nõrk tööstustootmise aktiivsus ning Apple’i käibehoiatus, on investorid muret tundnud, et ettevõtete kasumid on suurema löögi all, kui prognooside järgi võiks arvata.

“Kaubandus on olnud koos riigieelarve punnseisuga üks suurtest teguritest, mis on andnud oma panuse üldisesse hirmuõhkkonda turgudel,” ütles Reutersile Raymond Jamesi peaökonomist Scott Brown. “Me oleme näinud kaubandusläbirääkimisi nii palju kordi, et paneb imestama, millal ometi turud selles osas tundetumaks muutuvad,” lisas Brown.

USA kaubandusminister Wilbur Ross ütles esmaspäeval, et USA ja Hiina saavutavad pakiliste kaubandusküsimuste osas tõenäoliselt hea lahenduse, kuid strukturaalsete kaubandusküsimuste ning nende rakendamise osas on kokkulepet raskem saavutada.

USA föderaalvalitsuse osaline tegevuse peatumine jõudis täna kolmandasse nädalasse ning Valge Maja personaliülem ütles, et see võib veel “palju kauem kesta.”