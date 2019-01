Aktsiaturul kolmas tõusupäev seoses optimismiga Hiina ja USA läbirääkimiste osas

New Yorgi aktsiabörs. Foto: REUTERS/Brendan McDermid/Scanpix Jaga lugu:

Aktsiad tõusid teisipäeval kolmandat päeva järjest, kui esmaspäeval alanud Hiina ja USA läbirääkimiste osas ollakse positiivselt meelestatud ning täna väljendas selles osas optimismi Apple’i juht Tim Cook.

Tim Cook ütles CNBC kanalis Jim Cramerile antud intervjuus, et ta on väga optimistlik selles osas, et kokkulepe Hiina ja USA osas saavutatakse. „Tegemist on väga keerulise kaubandusleppega ning seda on vaja uuendada, kuid nagu ma olen ka varem öelnud, olen ma selle õnnestumise osas väga optimistlikult meelestatud,“ ütles Cook.

„Selge see, et see ei ole hea mitte ainult meile, kuid ma mõtlen laiemalt maailma peale. Maailm vajab tugevat USA ja Hiina majandust, et kogu maailma majandus oleks tugev,“ lisas Cook.

Dow Jonesi stööstuskeskmise indeks on tänasega teinud esimese kolmepäevase tõusu alates eelmise aasta novembrist. Täna tõusis Dow Jonesi indeks 1,09%.

S&P 500 indeks tõusis täna 0,97%. Detsembri põhjadest, mis tehti jõulude ajal, on S&P 500 aktsiaindeks kerkinud 9,5%. Väikeettevõtete aktsiatest koosnev Russell 2000 indeks on detsembri põhjast kerkinud 12,5%.

WTI nafta hind tõusis tteisipäeval 2,5% 49,73 dollarini ning Põhjamere Brenti naftasegu hind tõusis 2,3% 58,67 dollarini.

Tehnoloogiainvestorite meeli hoiab käesoleval nädalal ärevil Las Vegases toimuv tarbeelektroonika aastanäitus, kus täna avaldas Google’ oma tehnoloogilise abilise uued rakendused, millega Google’ soovib paremini konkureerida Amazoni Alexaga.

Econoday andis Föderaalreservi andmetele tuginedes teada, et novembris kasvatasid ameeriklased tarbimislaenude mahtu 22,1 miljardi dollari võrra 3,98 triljoni dollarini, vahendab MarketWatch. Tegemist on teise suure kasvunumbriga pärast oktoobris toimunud 25 miljardilist tarbimislaenude mahtude kasvu. Analüütikud ootasid novembris tarbimislaenude kasvuks 19 miljardit dollarit.