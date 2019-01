Trump tahab kaubanduslepet, et turgutada turge

President Donald Trump soovib üha innukamalt jõuda Hiinaga kaubandussõjas kokkuleppele, püüdes suunata finantsturge taas tõusule, kirjutab Bloomberg.

Donald Trump Foto: JIM LO SCALZO, Reuters/Scanpix

Kolmapäeval peeti kesktaseme ametnike vahel läbirääkimisi ning Hiina välisministeeriumi pressiesindaja ütles, et kohtumiste positiivne tulemus on maailmamajandusele kasulik. Läbirääkimisi pikendati ühe päeva võrra, mis lisas optimismi. Trump säutsus Twitteris, et mõlemad osapooled liiguvad kokkuleppe sõlmimise poole. Trumpi sõnul kannatab praeguse olukorra tõttu Hiina majandus rohkem kui USA.