Börs: aktsiaturud tõusid viiendat päeva järjest

Dow Jonesi ja Standard & Poor’s 500 indeksid tulid täna korrektsioonist välja ning suur osa kaotustest on tasa tehtud, vahendab MarketWatch.

Mõlemad indeksid kallinesid juba viiendat päeva järjest. Osalt on tõus põhjustatud sellest, et USA ja Hiina on uuesti kaubanduskõnelusi alustanud. Lisaks sellele teatas Föderaalreservi juht Jerome Powell, et intressimäärade osas ollakse jätkuvalt paindlikud.

Detsembris tabas aktsiaturge järsk langus, sest investorid muretsesid intressimäärade kasvu, kaubandussõja ja majanduskasvu aeglustumise pärast.

Nende teemadega seotud ärevus on viimasel ajal taandunud ning Dow ning S&P 500 indeksid on korrektsioonist väljunud. Korrektsiooniks peetakse langust, mis ulatub 10protsendini eelmisest tipust.

Dow Jones tõusis 0,5 protsenti, 24 001 punktini. Standard & Poor’s 500 indeks kallines samuti 0,5 protsenti ning lõpetas päeva 2596 punktile.

Kulla hind langes täna 0,2 protsenti, 1286 dollarini untsist. WTI toornafta tõusis 0,4 protsenti ja Brent kallines 0,2 protsenti. Kummagi barrel maksis päeva lõpuks vastavalt 52,6 ja 61,6 dollarit.