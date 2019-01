Kuidas Eesti edukad pensioniraha koguvad

Eesti edukad ettevõtjad, juhid ja investorid kindlustavad oma pensionipõlve ise ega looda seejuures pensionisammastele. Leidub ka neid, kes on pensionisammastele vähese usu tõttu sootuks selja keeranud.

„Investorina arvan, et riik ja pensionifondid ei suuda tagada elamisväärset pensioni, selleks on nad liiga suurte piirangutega mõtlevad ja käituvad institutsioonid,“ tõdes tarkvaraarendusfirma Helmes juht Jaan Pillesaar. „Mina isiklikult hoian mõlemast nii kaugele kui võimalik – hoolitsen ise selle eest, et mul vanas eas oleks millestki elada,“ lisas ta.