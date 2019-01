Hiina majanduskasv aeglustub

Jalatsitöökoda Hiinas. Foto: AFP/Scanpix

Hiina majanduskasv peaks alanud aastal hoo eriti maha võtma ning riik ootab tegelikuks majanduskasvuks 6-6,5%, vahendab Reuters.

Veel möödunud aastal prognoosis Peking, et 2019. aasta majanduskasv peaks jääma umbes 6,5% juurde. Prognoosi langetamise põhjus on USA kehtestatud tariifid ning nõrgenenud sisenõudlus.

Jaanuari lõpupoole peaks Hiina välja tulema ka ametliku teadaandega, et möödunud aastal kasvas riigi majandus umbes 6,6%. Kui nii, oleks tegu kesiseima kasvuga alates 1990. aastast. Analüütikud prognoosivad kasvutempo aeglustumist ning hindavad, et ilmselt võtab riik siis ette samme, et majandust ergutada - näiteks teeb maksukärpeid.

Üks Reutersiga rääkinud allikas tõdes, et tänavu on Hiinal väga keeruline saavutada 6,5% majanduskasvu ning asi oleks üsna halb, kui kasv jääks alla 6%.

Samuti ütlesid anonüümsust palunud allikad, et praegu vaatavad Hiina poliitikud eriti hoolega tööturu andmeid, sest kuna USA on kehtestanud tariifid, võib see vähendada välisnõudlust ning seega sundida tehase omanikke tehaseid kas sulgema või töötajaid koondama.