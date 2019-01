Bank of America. Foto: Reuters Jaga lugu:

Bank of America tulemused panid aktsia kiiresti tõusma

Bank of America teatas, et nende kasum kasvas neljandas kvartalis järsult, vahendab MarketWatch.

Varade mahu poolest USA suuruselt teine pank kasvatas kasumit enam kui kolm korda, 7,28 miljardi dollarini (0,70 dollarit aktsia kohta). Majandusinfo vahendaja Refinitivi küsitletud analüütikud ootasid kasumiks 0,63 dollarit aktsia kohta.

Neljanda kvartali käive kasvas 12 protsenti, 22,74 miljardi dollarini. Analüütikud ootasid käibeks 22,4 miljardit dollarit.

Panga tulemustele aitasid kaasa maksukärped ning intressimäärade tõus. See on võimaldanud laenudelt kõrgemat intressi küsida, samal ajal pole hoiustajate jaoks intressimäära märkimisväärselt tõstetud. Detsembris tõstis Föderaalreserv 2018. aastal juba neljandat korda intressimäärasid.

Investorid võtsid tulemused positiivselt vastu – Bank of America aktsia on täna kallinenud 5,6 protsenti, 28 dollarile.

Sellegipoolest on investorid muutunud pankade aktsiate suhtes pessimistlikumaks. Esimeses kvartalis maksude positiivset mõju enam ei ole ning Föderaalreserv on andnud signaale, et võib intresside tõstmise peatada.