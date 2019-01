Pallaadium on viimase kuue kuu jooksul kallinenud lausa 70 protsenti. Foto: Shutterstock Jaga lugu:

Pallaadium purustab uusi rekordeid

Pallaadium ületas neljapäeval esmakordsetl 1400 dollari taseme ja tõusis kõigi aegade rekordini, vahendab CNBC.

Pallaadiumi hind on täna tõusnud 2,6 protsenti, 1397 dollarini untsist. Vahepeal jõudis väärismetall ka 1434 dollarini, mis on kõigi aegade rekord. Jaanuaris on pallaadium kallinenud juba enam kui 10 protsenti.

“Pallaadiumi on kallinemas, sest tootmise-tarbimise defitsiit on kasvanud,” ütles HSBC panga väärismetallide analüütik James Steel.

Pallaadiumi panid täna särama Hiina uued poliitikad, mis hakkavad nõudlust toetama, ütles Steel. Hiina on maailma suurim autoturg ning pallaadiumit kasutatakse diiselautode emissioonide vähendamiseks. Kuna viimasel ajal on reeglid karmimaks muutunud, peavad autotootjad kasutama ka rohkem pallaadiumi.

Eelmise aasta augustist alates on pallaadium tõusnud juba 70 protsenti. Hiljuti tõusis pallaadiumi hind kõrgemaks ka kulla hinnast, mis viimati juhtus 16 aastat tagasi.

Kuld odavnes täna 0,2 protsenti, 1290 dollarini untsist.