Google sai Prantsusmaalt 50 miljonit eurot trahvi

Prantsusmaa privaatsuse järelvalve organisatsioon tegi Google’ile 50 miljoni eurose trahv, vahendab MarketWatch.

Euroopa uus andmekaitse määrus hakkas kehtima 2018. aasta mais ning see on esimene kord, mil USA tehnoloogiafirma selle alusel trahvi saab. Reeglite kehtestamise eesmärk oli kaitsta inimeste isikuandmeid, mida ettevõtted koguvad.

Prantsusmaa andmekaitse komisjon teatas, et Google’i kasutajaid ei informeeritud piisavalt, millega nad ettevõttele andmeid jagades nõustusid. “Kasutajad pidid tegema liiga palju samme, et aru saada, mida andmetega tehakse. Tihtipeale oli selleks vaja teha isegi 5-6 erinevat sammu,” kommenteeris komisjon.

“Samuti kirjeldas Google andmete kasutamist liiga üldsõnaliselt ja ebamääraselt,” lisas komisjon.

Google teatas oma avalduses, et peab läbipaistvust ning andmetöötlust väga tähtsaks. Samuti jälgitakse andmekaitse määrust. “Me uurime praegu seda otsust, et aru saada, mida me järgmiseks ette võtame,” ütles Google.