Brüssel: jõukate immigrantide tausta tuleb kontrollida

Paljudes Euroopa Liidu riikides kehtiv tava, et investeeringuid toov rikas immigrant saab viisa ja sellega kaasnevaid hüvesid piiramatult kasutada, on avanud ukse skeemitamiseks ja rahapesu juhtumiteks, kirjutab Financial Times.

Üks selline näide on lehe kirjeldust mööda mullune Danske panga juhtum, kus Eesti filiaali kaudu pesti peamiselt endisest Nõukogude Liidust pärit raha.