Johnson & Johnsoni käesoleva aasta käibeprognoos valmistas pettumuse

Johnson & Johnsoni beebipulber poeriiulil Californias. Foto: Scanpix/ AFP PHOTO / FREDERIC J. BROWN Jaga lugu:

Ravimitootja Johnson & Johnson teatas täna koos neljanda kvartali tulemuste teavitamisega ka oma 2019. aasta majandusprognoosi, mis jäi müügikäibe osas analüütikute ootustele alla, kuna konkurents mõne vanema ravimi osas kasvab, vahendab Reuters.

Johnson & Johnsoni eesnäärmevähi ravim Zytiga, mis on firma jaoks oluline kasvumootor, näeb edaspidi suuremat konkurentsi geneeriliste ravimite poolt. Reumaatilise liigesepõletiku ravimi Remicade’i müük langeb, kuna sellele pakuvad konkurentsi odavamad bioloogiliselt sarnased versioonid.

Ravimifirma prognoosib 2019. aasta müügikäibeks 80,4 – 81,2 miljardit dollarit, võrreldes analüütikute keskmise prognoosi 82,69 miljardi dollariga, kui arvestada Refinitivi poolt avaldatud IBES-i andmetega.

2018. aasta neljandas kvartalis näitas Johnson & Johnson üheprotsendilist müügikäibe kasvu 20,39 miljardi dollarini, mis ületas analüütikute keskmist 20,2-miljardilist prognoosi. Käibe kasvule aitasid kaasa Crohni tõve ravimi Stelara ning vähiravimite Darzalexi ja Imbruvica kahekohalise protsendimäära võrra näidatud müügikasv. Stelara, mida kasutatakse ka psoriaasiraviks, müük oli neljandas kvartalis 1,44 miljardit dollarit ehk aastaga kasvas selle ravimi müük 33,6%.

Kõrgem müügikäive aitas Johnson & Johnsoni jaoks vähendada suuremate juriidiliste kulude mõju. Johnson & Johnsonil on pooleli 11 000 kohtuasja seoses beebipulbri ja muude talki sisaldavate toodete tervislikkuse osas. Nimelt kirjutas Reuters 14. detsembril, et Johnson & Johnson on juba kümneid aastaid teadnud, et selle toodetes võib olla vähki tekitavat asbesti.

Johnson & Johnson on korduvalt kinnitanud, et selle talki sisaldavad tooted on turvalised, öeldes, et erinevad uuringud on kümneid aastaid näidanud, et sellised tooted on olnud asbestivabad ning need ei põhjusta vähki.

J&J neljanda kvartali puhaskasum oli 3,04 miljardit dollarit ehk 1,12 dollarit aktsia kohta, võrreldes aasta tagasi saadud 10,71 miljardi dollari suuruse kahjumiga, kui firma pidi sisse võtma 13,6 miljardi dollari suuruse kulu seoses muutustega USA maksuseaduses.

Ilma erakorraliste kuludeta teenis ettevõte 1,97 dollarit aktsia kohta, võrreldes analüütikute keskmise prognoosi 1,95 dollariga.

2019. aastal ootab firma kohandatud aktsiapõhiseks kasumiks 8,50 – 8,65 dollarit, mis jääb samasse suurusjärku analüütikute oodatava 8,60-dollarilise aktsiapõhise kasumiga.

Johnson & Johnsoni aktsia on täna langenud 2,1%, kaubeldes 127,90 dollaril.