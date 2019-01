USA börsid nihkusid kasuminumbrite toel plussi

USA aktsiaindeksid veetsid suurema osa kolmapäevast mõõdukas miinuses, kuid turgude sulgumise eel tõugati näitajad ettevõtete kvartalitulemuste abil siiski kõrgemale.

Dow Jonesi tööstuskeskmine kerkis 0,7%, 24 576 punktile. Nasdaq Composite nihkus 0,08% kõrgemale, 7026 punktini. S&P 500 tõusis 0,22%, 2639 punkti tasemeni.

Kolmapäeval valdas börse jätkuvalt mure Hiina majanduse kiire jahtumise ja USA-Hiina kaubanduskõneluste saatuse pärast. Valge Maja majandusnõunik Larry Kudlow tunnistas teisipäeval, et kõnelusi aeglustavad Hiina majanduse struktuursete reformide ja intellektuaalse omandiga seotud küsimused, kuid eitas Financial Timesis esitatud väidet, et USA esindajad tühistasid hiljuti ettevalmistava kohtumise Hiina ministritega. Juhul kui pooled 1. märtsiks kokkuleppele ei jõua, on Washingtonil plaanis viia 200 miljardi dollari suurusele Hiina kaupade portfellile kehtestatud tollimaks seniselt 10 protsendilt 25 protsendile.

Ühtlasi pärsib USA majandust ka riigi ajaloo pikim valitsusseisak, mis võib jätkumise korral seada takistuse kogu esimese kvartali majanduskasvule. Seda tunnistas kolmapäeval ka Valge Maja majandusnõunik.

Samal ajal naudivad paljud kasumiaruandeid esitlevad börsifirmad neil nädalatel aga kauplejate positiivset tähelepanu. Sedapuhku üllatas kvartalitulemustega näiteks tehnoloogiafirma IBM (+8,46%), mis ületas Wall Streeti ootusi 4,87 dollari suuruse aktsiakasumi ja 21,76 miljardi dollarise käibega, kuigi firma tulu aastases võrdluses tegelikult langes. Prognoose ületasid ka tarbekaupade valmistaja Procter & Gamble (+4,88%), masinate tootja United Technologies (+5,38%) ja telekomifirma Comcast (+5,49%).

Kehvema soorituse tegi kolmapäeval aga Ford (-1,88%), mille kohandatud aktsiakasum - 30 senti - jäi alla analüütikute oodatud 32 sendile. Autotootja käive ja turuosa vähenesid kõikides olulisemates kaubanduspiirkondades peale Põhja-Ameerika.