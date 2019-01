Ford võib Brexitiga kaotada miljardi

Kui Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust ilma leppeta, võib see tähendada Fordile kuni miljardi dollari suurust kaotust, teatas ettevõte.

Fordi tehas. Foto: EPA

Fordi juhtkond on kokku arvutanud, et sellised mõjurid nagu tollid või nõrgem nael võivad neile tähendada kaotust vahemikus 500 miljonit dollarit kuni miljard dollarit, vahendas Reuters. Juba eelmise aasta märtsis hindas Ford, et kui tuleb karm Brexit – see tähendab, mitte päris ilma leppeta –, siis läheks see neile aastas maksma miljon eurot.