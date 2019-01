Leppeta Brexit: veokite saba venib hiigelpikaks

Taani veofirma DSV tegevjuht Jens Bjorn Andersen.

Veokite üle La Manche'i väina sõidu järjekord võib venida üle saja kilomeetri pikkuseks, kui Suurbritannia ja ELi piiril hakkab kehtima täielik piirikontroll, leiab DSV tegevjuht.

Suurbritannia leppeta lahkumine Euroopa Liidust viiks riigi transpordi kaosesse, kirjutab Kauppalehti. Taani veofirma DSV tegevjuhi Jens Bjørn Anderseni sõnul võib tulemuseks olla 130 kilomeetri pikkune veokite järjekord, kui Suurbritannia ja ELi piiril võetakse kasutusele täielik kontroll. „Kui kõiki La Manche’i väina ületavaid autosid täielikult kontrollitakse, ulatub järjekord Londonist Doverisse,“ ütles ta Reutersile.

Dover on üks Suurbritannia olulisemaid sadamaid, kustkaudu liigub 17 protsenti riigi kaubavahetusest, kirjutab Kauppalehti. Sadama kaudu liigub iga päev ligi 10 000 veoautot.

Suurbritannia veofirmasid ühendav liit RHA muretseb, et ka osaline piirikontroll muudab Kenti Suurbritannias ja Calais’ Prantsusmaal vaid paari päevaga maailma suurimateks autoparkideks.

Anderseni sõnul võiks leppeta Brexit pikendada veoaega Suurbritannia ja ELi vahel päeva või kahe võrra.

Eelmisel nädalal tehti Doveris veokitega katsepäev, et valmistuda võimaliku piirikontrolli tulekuks. BBC teatel võttis sellest osa 89 veokit. Riigi maanteetranspordifirmade liidu teatel oli see aga „liiga väike ja liiga hilja“, et sellest oleks EList lahkumisel kasu.

Suurbritannia peaministri Theresa May pakutud Euroopa Liidu lahkumise lepe kukkus eile õhtul Briti parlamendis läbi ajaloo kõige suurema kaotusega, mis andis hoogu kahtlustele, et lahkumine võib toimuda leppeta.