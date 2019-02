Pro Kapital manööverdas tütarfirmade juhtidega

Pro Kapital Grupp otsustast muuta oma tütarfirmade Tallinna Moekombinaadi juhatuse koosseisu ning Tondi Kvartali juhatuse ja nõukogu koosseisu, teatas börsifirma.

Tallinna Moekombinaadi juhatuse liikme kohalt kutsuti tagasi Ervin Nurmela, ettevõte jätkab tööd kaheliikmelise juhatusega, kuhu kuuluvad Allan Remmelkoor ja Kristjan Kask. Tallinna Moekombinaat on Pro Kapitali meelelahutuskeskuse T1 Mall of Tallinn arendaja ning operaator.

Nurmela kutsuti tagasi ka Tondi Kvartali nõukogu liikme kohalt ning uueks nõukogu liikmeks valiti Remmelkoor. Selle muudatusega kuuluvad Tondi Kvartali nõukogusse Emanuele Bozzone, Ernesto Achille Preatoni ja Allan Remmelkoor.

Remmelkoor kutsuti tagasi Tondi Kvartali juhatuse liikme kohalt ja uueks juhatuse liikmeks valiti Nurmela. Ervin Nurmela on ühtlasi Kristiine City arendaja Marsi Elu juhatuse liige. Tondi Kvartali juhatus jätkab kaheliikmelisena, sinna kuuluvad Pro Kapital Grupi tegevjuht Paolo Vittorio Michelozzi ja Nurmela. Tondi Kvartalile kuuluvad elamuarenduse ootel olevad kinnistud Kristiine Citys Tallinnas.

Koosseisude muudatused rakendusid alates 31. jaanuarist.

Michelozzi sõnul on börsifirma otsustanud juhtimises ellu viia muudatused, et Pro Kapitali juhtkonna liikmetel oleks võimalik täielikult keskenduda oma vastutusvaldkondadele. Pro Kapital Grupi tegevjuhi sõnul jätkab Remmelkoor T1 Mall of Tallinn juhtimist ning ühtlasi ettevalmistustöid võimalike uute kaubanduskeskuste arendamiseks. Nurmela keskendub Kristiine City ning Kalaranna mahukate elamu- ja ärikinnisvara arendusprojektidele Tallinnas.

Pro Kapital Grupi aktsia hind on viimase aasta jooksul kukkunud üle 10 protsendi ja kaupleb Tallinna börsil 1,66 eurol.