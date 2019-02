UBS sai loa kolida varad Suurbritanniast Saksamaale

UBSi logo grupi Londoni esinduse kohal Foto: EPA Jaga pilti:

Šveitsi suurim pank UBS pälvis Briti kohtult loa viia 32 miljardi euro väärtuses varasid Londoni filiaalist Frankfurdi harusse.

Investeerimispanga varade - hoiuste, väärtpaberite, välisvaluutade ja laenude - kolimine leiab praeguste plaanide kohaselt aset 1. märtsil, kuid kohtuga sõlmitud kokkuleppe kohaselt on UBSil õigus viivitada sammuga kuni 24. juulini, eeldusel, et Ühendkuningriik ja Euroopa Liit on selleks ajaks jõudnud piisavale kokkuleppele Brexiti kulgemise tingimuste osas.

Mulluses aastaaruandes avaldas UBS, et on valmis ühendama oma Briti tütarettevõtte varad Euroopa esindustega, kui London ja Brüssel ei suuda jõuda riigi Euroopa Liidust lahkumise tingimustes kokkuleppele enne 29. märtsil saabuvat lõpptähtaega. Lisaks kavatseb pank kolida Euroopa Liidu riikidesse umbes 4% 5000 Londonis paiknevast töökohast.

Erinevalt konkurentidest nagu Cboe Global Markets ja Aquis Exchange on UBS lubanud, et selle Euroopa väärtpaberitega kauplemisega tegelev haru jätkab regulatiivsetest ohtudest hoolimata tegevust siiski ÜK pealinnas.