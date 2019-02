Wall Streetil oodatakse kasumi langust

Wall Streeti analüütikud ja eksperdid ootavad esimeseks kvartaliks kasumi langust. Foto: Bloomberg

USA aktsiaturgudel on viimasel ajal hästi läinud, sest tugev tulemuste hooaeg on kõvasti optimismi tekitanud. Samuti tunduvad USA-Hiina kaubanduskõnelused edenevat. See olukord ei pruugi aga kaua kesta.

Prognoositakse, et esimeses kvartalis langevad Standard & Poor’s 500 indeksi ettevõtete kasumid eelmise aasta sama ajaga võrreldes 1 protsendi võrra, selgub FactSet Researchi andmetest. Tegemist oleks esimese kasumi langusega alates 2016. aasta teisest kvartalist, kirjutab CNN Money.