Honda sulgeb oma viimase autotehase Euroopas

Honda teatas täna, et paneb Inglismaal Swindoni linnas asuva autotehase kinni ning seeläbi kaotab töö 3500 inimest, vahendab CNN Money.

Lisaks sellele võivad töökoha kaotada tuhanded inimesed, kes on tööl tarneahelaga seotud ettevõtetes.

Jaapani autotootja on Swindoni tehases tootnud kolme kümnendi jooksul 3 miljonit autot. Tehas, mis pannakse kinni 2021. aastal, toodab praegu igal aastal 150 000 Civicu mudelit, mida eksporditakse enam kui 70 riiki.

Swindonis on Jaapani autotootjal ainuke tehas Euroopa Liidus. Restruktureerimine on seotud ka Türgis asuva Honda äriga, mis toodab praegu 38 000 Civicut aastas. Ka see suletakse 2021. aastal.

Honda lisas, et tootmine viiakse üle Jaapanisse, Põhja-Ameerikasse ja Hiinasse. “Restruktureerimist on vaja selleks, et kiirendada elektriautode tootmist,” ütles Honda Motori Euroopa president Katsushi Inoue.

Avalduses ei olnud Brexitist räägitud ning Honda tegevjuht Takahiro Hachigo ütles Tokyos, et otsus ei ole sellega seotud.