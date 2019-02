USA aktsiaturg tõusis USA ja Hiina läbirääkimiste edusammude ootuses

Kauplejad New Yorgi börsil. Foto: REUTERS/Brendan McDermid/Scanpix

USA aktsiaturg reedel tõusis, kui Washingtonis toimus USA ja Hiina kaubandusdelegatsioonide vahel järjekordne läbirääkimiste voor, mille puhul nähti olulisi edusamme selleks, et järgmisel nädalal uued kokkulepped sõlmitaks.

Trump ütles reedel pärast läbirääkimisdelegatsioonidega kokkusaamist, et tema hinnangul on väga suur võimalus, et tehing toimub. Hiina delegatsioon plaanib Reutersi kohaselt Washingtoni läbirääkimiste vooru kahe päeva võrra pikendada. Uued kokkulepped peaksid sõlmitama järgmise nädala reedel 1. märtsil, et importtollid 200 miljardi dollari ulatuses Hiina kaupadele ei tõuseks 10% pealt 25% peale.

S&P 500 aktsiaindeks kerkis reedel 0,64% 2792,67 punktini, Nasdaqi aktsiaindeks tõusis 0,91% 7527,55 punktini. Mõlemad indeksid tegid ka uue käesoleva aasta tipptaseme, kuigi eelmise aasta oktoobri alguse tipuni on veidi veel minna.

Aktsiaturu tugevat taastumist eelmise aasta lõpu langusest näitab asjaolu, et Dow Jones’i tööstuskeskmise indeks on tõusnud 9 nädalat järjest ning viimati oli sellel aktsiaindeksil sellest pikem järjestikune tõusuperiood 1995. aastal.

Toiduainete tootja Kraft Heinzi aktsia langes 27,5% kõigi aegade madalaimale tasemele, kui avaldas Väärtpaberite ja Börsikomisjoni uurimise enda suhtes ning kirjutas maha 15,4 miljardit dollarit brändide väärtust. Nüüd näeb firma nende brändide väärtust väiksemana, kui oli siis, kui 2015. aastal ostis ketšupitootja H.J. Heinz Kraft Foodsi. Lisaks prognoosis firma 2019. aasta kulumieelseks kasumiks oluliselt väiksema numbri, kui oli olnud analüütikute prognoos.

Kraft Heinzi kontrollivat osalust omav Warren Buffetti firma Berkshire Hathaway aktsia näitas reedel 1,9%-list hinnalangust.