USA börsil oli suurtehingute päev

Maaklerid New Yorgi börsil. Foto: Andrew Burton/Getty Images/AFP/EPA Jaga pilti:

Esmaspäeva kauplemispäeva alguses isegi 0,6% plussis olnud USA aktsiaturg lõpetas päeva lõpuks vaid 0,1% suuruse tõusuga. Siiski on tegemist käesoleva aasta aktsiaturgude tipptasemega. Esmaspäeval oli mitu olulist ettevõtete tehingute uudist.

USA laiapõhjaline S&P 500 indeks kerkis 0,12% 2796,11 punktini, Nasdaqi indeks tõusis 0,36% 7554,46 punktini.

Viimase kahe kauplemispäeva positiivsus on tulnud USA ja Hiina kaubandusläbirääkimiste edenemisest, mis jõudis pühapäeval selleni, kus USA president Trump teatas, et ei plaani rakendada 1. märtsil Hiina kaupadele importtollimaksu tõusu. Trump loodab, et läbirääkimised jõuavad edukale lõpule, nii et saab koos Hiina presidendiga uuele riikidevahelisele kokkuleppele alla kirjutada.

Esmaspäeval oli palju ettevõtete tehingute teateid.

Nii teatas General Electric, et müüb osa oma tervishoiu äriüksusest, nimelt bioloogiliste ravimite äriliini teisele USA ettevõttele Danaher 21,4 miljardi dollari eest. Analüütikud kiitsid selle sammu eest General Electricu värsket tegevjuhti Larry Culpi, kes on olnud varasemalt üle 10 aasta ka Danaheri juht.

General Electricu aktsia kerkis 6,4% ning ostupoolel olnud Danaheri aktsia tõusis 8,5%. Evercore ISI analüütik tõi välja, et Danaher saab GE bioravimite äriüksuse ostuga oma orgaanilist müügikäibe kasvu tõsta 4% pealt 6% peale.

Ravimiturult tuli teade, et Euroopa suurim ravimifirma šveitslaste Roche Holding tegi ostupakkumise USA geeniteraapia firma Spark Therapeutics ostmiseks. Roche pakub Sparki eest 4,3 miljardit dollarit ehk 114,5 dollarit aktsia kohta, mis tähendab lausa 120% suurust preemiat, võrreldes Sparki reedese hinnaga. Roche’i tegevjuht tunnistas, et nad tundsid, et just nüüd on õige aeg siseneda sellesse uude ärivaldkonda.

Pärast eelmise nädala spekulatsioone ja vastavat pressiteadet tegi maailma suurim kullakaevandaja Barrick Gold ostupakkumise USA konkurendi Newmond Miningu ostuks ligikaudu 18 miljardi dollari eest aktsiates. Kuna pakkumishind oli allpool Newmonti turuhinda, siis tuli Newmonti aktsia 1% võrra allapoole. Barrick Goldi aktsia samas kerkis 3,2%.

Märkimisväärne oli legendaarse investori Warren Buffetti ülestunnistus CNBC-le antud intervjuus, kus ta ütles, et Berkshire Hathaway maksis viimaste sündmuste valguses liiga palju 2015. aasta tehingu eest, kus H.J. Heinz liideti Kraft Foodsiga, mis lõi Kraft Heinz firma. Eelmisel nädalal teatas Kraft Heinz, et pidi varade väärtusest, mis peamiselt hõlmab USA-s tuntud toiduainete kaubamärkide nimesid, maha kirjutama 15,4 miljardit dollarit. Reedel langes Kraft Heinzi aktsia hind 27,5%, mis tõi Berkshire’ile kaasa 4,3 miljardi dollari suuruse firma väärtuse languse, kuna Berkshire käes on 26,7% osalus Kraft Heinzist.