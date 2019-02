Šveitsi ravimihiid ostab USA geeniteraapia firma

Roche Holding AG juhataja Severin Schwan tutvustab firma aastatulemusi 31. jaanuaril 2019. aastal Baselis Roche'i peakontoris. Foto: EPA-EFE/GEORGIOS KEFALAS Jaga pilti:

Šveitsi ravimifirma Roche ostab USA geeniteraapia firma Spark Therapeutics 4,3 miljardi dollari eest, makstes firma eest 2,2 korda rohkem, kui oli firma reedene sulgemishind.

“Me oleme jälginud seda valdkonda juba mõnda aega. Me tunneme, et just nüüd on õige aeg see samm teha,” ütles Roche’i tegevjuht Severin Schwan Reutersile.

Spark Therapeuticsi portfell sisaldab endas muuhulgas pimedate ravi, millel on USA ja Euroopa ravimiametite heakskiit ning teised projektid ravimaks hemofiiliat või närvide taandarenguga seotud haigusi nagu Huntingtoni tõbi.

Reutersi sõnul ostab Roche Sparki ajal, kui konkurendid, sealhulgas Novartis, liiguvad samuti rutakalt geeniteraapia valdkonda, kus ravi haruldaste, päritud haiguste jaoks nõuab ühtesid kõrgemaid kulusid meditsiinis. Sparki pimeduse ravim Luxturna maksab 850 000 dollarit patsiendi kohta.

Roche’i juht Schwan teeb panuse uutele ravimitele, sealhulgas geeniravimitele, et kompenseerida oma vähiravimi patsientide üleminekut odavamate koopiate peale.

Reutersi järgi jäi Roche hiljaks immuunonkoloogia tegevusalasse, kus Mercki Keytrudast on saanud kõige olulisem ravim ning on mööda läinud Roche’i enda tootest, Tecentriq’ist, mis püüab rakendada keha immuunsüsteemi vähivastase võitluse ette.

Roche on maailma juhtiv vähiravimite tootja, mille kolm ravimit, Rituxan, Herceptin ja Avastin, toovad firmale aastas 21 miljardit dollarit müügitulu.

Roche’i aktsia täna Šveitsi börsil oluliselt ei liikunud, sulgudes päeva lõpuks 276,40 frangi peal, mis teeb päevaseks liikumiseks -0,3%. Roche’i turuväärtus on 237 miljardit Šveitsi franki ehk 208 miljardit eurot. Roche on sellega Euroopa firmadest Nestlé ja Royal Dutch Shelli järel suuruselt kolmandal kohal.