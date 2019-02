General Electricu suurtehing viis aktsia üles

General Electric peab võla- ja kindlustuskohustuste katmiseks äriüksusi müüma. Foto: EPA/MAURITZ ANTIN Jaga pilti:

General Electricu aktsia kerkis esmaspäeval üle 10%, kui teatas, et müüb oma bioloogiliste ravimite äriüksuse 21,4 miljardi dollari eest Danaherile, vahendab Reuters.

Tegemist on GE esimese suurema müügiotsusega uue tegevjuhi Larry Culpi juhtimise ajal. Tehing pakub GE-le vajalikku rahasüsti, et hakkama saada suure võlakoormuse ja kindlustuskohustuste katmisega.

Ettevõte, mis kunagi oli Ameerika ettevõtluse ja ärijuhtimise üks sümbolitest, on pärast finantskriisi olnud suurtes raskustes. Raskused said alguse ettevõtte finantseerimisüksusest, kuid laienesid ka muudesse valdkondadesse.

General Electricu tegevjuht Larry Culp ütles, et üksuse müük Danaherile on pöördelise tähtsusega GE ümberpööramise protsessis. Väärib märkimist, et Culp on olnud üle 10 aasta Danaheri tegevjuht ja teda peetakse Danaheri uue tõusu alusepanijaks.

“Larry Culp on oma pagunid välja teeninud. Selge on see, et mitte keegi sellel ametil enne teda, ei John Flannery või Jeff Immelt, ei oleks tõenäoliselt olnud suuteline sellist tehingut Danaheriga tegema,” ütles William Blair & Co. analüütik Nicholas Heymann Reutersile.

“Ning hind, mida Danaher GE-le maksab on kaks korda suurem, kui olid meie ootused,” lisas Heymann.

Veel hiljuti plaanis GE endast eraldada ja börsil müüa terve tervishoiu äriüksuse. Kuid jaanuaris teatas Culp, et GE müüb ainult ligikaudu poole sellest üksusest. Reutersile teatasid lähedalseisvad allikad, et tervishoiule orienteeritud äriüksuse eraldamine võiks toimuda siis, kui Danaheriga tehtav tehing jõustub, tõenäoliselt toimub see käesoleva aasta teises pooles.

Bioloogiliste ravimite äri moodustas 2018. aastal 15% GE tervishoiu äriüksuse käibest. Bioloogiliste ravimite äriüksus toodab seadmeid ning ravimite uurimis- ja arendustegevuseks vajaminevat tarkvara.

Müügi järel on GE tervishoiu äriüksuses meditsitsiiniseadmete üksus, mis toodab muuhulgas röntgeniaparaate ja magnetresonantstomograafia masinaid.

General Electricu aktsia, mis enne käesolevat aastat oli 2000. aastal tehtud tipust langenud 80%, on käesoleva aastal 35% plussis. Täna tõusis General Electricu aktsia tehingu teavitamise järel ligi 15% ning on paar tundi peale börsipäeva algust 8,8% plussis, kaubeldes 11,06 dollari juures.

Kui tavaliselt suure tehingu ostja pool börsil samal päeval langeb, siis investorid näevad seda tehingut Danaheri jaoks positiivsena. Nimelt on Danaheri aktsia täna 8% tõusnud, kaubeldes 122,54 dollari juures.