Kaubamaja suuromanik müüs miljonite eest aktsiaid

Tallinna Kaubamaja suuruselt teine omanik, Soome päritolu KJK Fund müüs oma osaluse alla viie portsendi.

KJK Fund Sicav-SIF on Soome päritolu fond, mis on olnud aastaid ligi 7 protsendiga Tallinna Kaubamaja suuruselt teine omanik. Möödunud aasta märtsis asus fond aga järk-järgult oma osalust vähendama ning varasem 6,92protsendine osalus on nüüd langenud 4,97 protsendi peale. Seega on ettevõte napilt aastaga müünud ligi 800 000 aktsiat ligikaudu 7 miljoni euro väärtuses. Praegu kuulub KJK Fund Sicav-SIFile (aktsiaraamatus nime all ING LUXEMBOURG S.A. AIF ACCOUNT) veidi üle 2 miljoni aktsia, mille turuväärtus jääb tänast 9,2eurost aktsia hinda arvestades 18,6 miljoni euro juurde.