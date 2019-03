Nvidia tegi oma ajaloo suurima ostu

Mellanox Technologies. Foto: Shutterstock

Nvidia teatas, et ostab ligi 7 miljardi dollari eest tehnoloogiafirma Mellanox Technologies, vahendab MarketWatch.

Nvidia nõustus iga Mellanoxi aktsia eest maksma 125 dollarit – nii kõrgele pole Mellanoxi aktsia tavapärase kauplemise ajal tõusnud, vaatamata sellele, et ostuhuvi on välja näidanud ka Intel ja Microsoft. Reedese sulgemishinnaga võrreldes on ostuhind 14,3 protsenti kõrgem.

Tegemist on Nvidia ajaloo suurima ostuga. Varasemalt pole Nvidia ühegi ettevõtte omandamisele kulutanud üle 400 miljoni dollari, selgub FactSeti andmetest. Nvidia tegevjuht Jensen Huang ütles, et kui võrrelda Nvidia ja omandatud ettevõtte suurust, siis 2002. aastal 70 miljoni dollari eest ostetud 3DFX oli tegelikult suurem ost.

Nvidia aktsia on täna tõusnud 7,4 protsenti, 161,7 dollarini. Mellanoxi aktsia on kallinenud 8,1 protsenti, 118,3 dollarini.

Mellanox toodab kõrge jõudlusega arvutite jaoks kiipe ja muid seadmeid, mille hulka kuuluvad ka võrgu- ja ühendusseadmed. Iisraeli firma on ka varasemalt koostööd teinud – hiljuti ehitati ka kaks maailma kiireimat superarvutit, mida praegu kasutab USA energiaministeerium.

Nvidia kasutab Mellanoxi tehnoloogiat selleks, et arendada oma serveriäri. Nvidia on oma videokaardid arendanud nii-öelda tööloomadeks, mis tegelevad ka masinõppega. Neid kasutatakse andmekeskustes, mis pakuvad pilveteenuste kaudu ka tehisintellektiga seotud tooteid.