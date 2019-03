Nvidia ja AMD aktsiad tõusid järsult

Nvidia tegevjuht Jensen Huang. Foto: EPA

Täna algas Nvidia iga-aastane üritus, kus ettevõte avalikustas mitmed uued partnerluslepingud. Näiteks vahetatakse välja Amazoni andmekeskuste kiibid, vahendab MarketWatch.

Nvidia aktsia tõusis täna kokku veidi üle 4 protsendi, 175,7 dollarini. Viimati sulgus ettevõtte aktsia nii kõrgel tasemel eelmise aasta novembris.

See aitas ka PHLX pooljuhtide indeksil tõusta, millele andis hoogu juurde ka AMD – nimelt teatas Google, et ettevõte hakkab videomängude voogedastuse teenuse jaoks kasutama just AMD kiipe. AMD aktsia reageeris 12protsendilise tõusuga.

JPMorgani analüütik Harlan Sur, kes on Nvidia hinnasihiks seadnud 205 dollarit, ütles, et Nvidia tegevjuht Jensen Huang kasutas oma kõnet ettevõtte ökosüsteemi ja riistvara platvormide tutvustamiseks. Varasemalt on ta keskendunud peamiselt uute kiipide arhitektuurile.

Huang teatas, et Amazoni veebiteenuste üksus hakkab kasutama Nvidia T4 kiipe.

Stifeli analüütik Kevin Cassidy ütles, et Huang tõi üritusel lavale ka Mellanox Technologiesi tegevjuhi, millega rõhutati tehisintellekti arendamise tähtsust. Eelmisel nädalal teatas Nvidia, et ostis Mellanoxi 7 miljardi dollari eest. Cassidy hinnasiht Nvidia aktsiale on 150 dollarit.