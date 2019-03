Merko ehitab Lätti šokolaadivabriku

Merko Ehituse Läti firma SIA Merks hakkab ehitama Lätti šokolaaditehast, teatas ettevõte börsile.

SIA Orkla Confectionery & Snacks Latvija hankekomisjon valis Merko Ehituse kontserni kuuluva SIA Merksi uue šokolaaditehase ehitajaks Lätis Ādaži maakonnas, Birzniekis.

Pakkumuse maksumus on ligikaudu 9 miljonit eurot (millele lisandub käibemaks).

Tööd hõlmavad uue šokolaaditehase, mõne väiksema tehnilise hoone, parkla ja sissesõiduteede ehitust.

Merko juht Andres Trink ütles veebruaris Äripäevale, et nad on oma ehitusmahtu Lätis viimastel aastatel märkimisväärselt suurendanud: 2016. aastal oli kontserni müügitulu Lätist 45 miljonit eurot, 2017. aastal 80 miljonit ja eelmisel aastal enam kui 150 miljonit eurot. "Need on erakordsed ehitusmahud, mille taga on mitu samaaegselt töös olevat suurobjekti,“ ütles Trink.

Merko suurim ehitusobjekt Lätis on Akropole kaubanduskeskus Riias ehitusmaksumusega 100 miljonit eurot, mida nende Läti tütarettevõte Merks ehitab 50/50 põhimõttel koos Leedu partnerettevõttega. Eelmisel aastal lisandus Lidli logistikakeskus ehitusmaksumusega üle 40 miljoni euro.