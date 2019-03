Elon Musk töötajatele: palun aidake!

Tesla ettevõttesiseses e-kirjas palub ettevõtte juht kõiki töötajaid kaasa aidata, et autod Eroopa, Hiina ja Põhja-Ameerika klientidele saatmiseks valmis saaks, kirjutab Marketwatch.

Jaanuaris teatas Tesla, et kavatseb 2019. aastal tarnida 360 000–400 000 sõidukit, kasvades eelmise aastaga võrreldes 45–65%. Foto: AFP / Scanpix

Kvartali lõpuks peaks klientideni jõudma kokku 30 000 uut autot, seega on tehasel kibekiired päevad. „Viimase kümne päeva jooksul pidage palun esmatähtsaks, et aitaksite kaasa sõidukite väljastamisele,” ütles Musk neljapäeval e-kirjas, mis saadeti kõigile Tesla töötajatele. „See kehtib kõigile. Praegune väljakutse on heade killast, sest oleme ehitanud autod, mida inimesed ostavad. Meil tuleb need lihtsalt uutele omanikele toimetada!”