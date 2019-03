Kanep võib ohustada alkoholitootjate aktsiaid

Kanep on Põhja-Ameerikas muutumas aina populaarsemaks nii raviotstarbeliselt kui ka mõnuainena. Foto: Shutterstock

Kanepi legaliseerimise laine on kanepifirmadele hea uudis, aga on ka kaotajaid. Need on alkoholifirmad, teatas analüüsifirma Datatrek Research.

Kanepiaktsiad kipuvad olema väga volatiilsed, aga see ei ole Wall Streeti investorite optimismi sektori suhtes vähendanud. Paljud tarbekaupade tootjad otsivad samuti viise, kuidas kiiresti kasvavast turust osa saada. Huvitav on see, et ka kanepifirmad ise on hakanud oma ärisid hajutama, kirjutab portaal Barron's.