Swedbanki aktsionäri ennustus täitus: pank sai uue bossi

Aktsionärid kogunevad Swedbanki aktsionäride üldkoosolekule. Kohal on ka Äripäev. Foto: Liis Treimann

Swedbanki nõukogu vabastas täna hommikul ametist panga praeguse juhi Birgitte Bonneseni

„Viimase paari päeva arengud on tekitanud pangale tohutu surve. Seega on nõukogu otsustanud Birgitte Bonneseni ametist vabastada. See öeldud, Birgitte Bonnesen on oma kolme juhina oldud aasta jooksul teinud olulise panuse luues juhtiva digitaalse panga füüsilise kohaloluga,“ ütles nõukogu liige Lars Idermark.