Lyfti esimene kauplemispäev - aktsia tõuseb

Lyfti kaasasutajad John Zimmer ja Logan Green (keskel) tervitavad Lyfti börsidebüüti Los Angeleses 29. märtsil 2019. Foto: Scanpix/AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Sõidujagamisfirma Lyfti aktsia alustas reedel New Yorgi börsil kauplemist, tõustes koheselt aktsiate avaliku esmaemissiooni hinnast 21% kõrgemale.

Lyfti aktsia alustas kauplemist veidi enne kella kuute õhtul Eesti aja järgi, esialgsest prognoosist tund aega hiljem. Lyft alustas börsil kauplemist 87,24 dollari pealt, mis oli 21% pakkumise hinnast kõrgemal. Kella kuue ajal Eesti aja järgi kauples Lyfti aktsia 85,35 dollari pealt ehk 18,6% esmase avaliku emissiooni hinnast kõrgemal.

Lyfti aktsiate pakkumise vastu oli huvi sedavõrd suur, et firma sai esialgselt planeeritud pakkumise hinnavahemiku tõsta 62 - 68 dollari pealt 70 - 72 dollari peale, nii et emissiooni hinnaks tuli lõpuks 72 dollarit. Sellise hinna pealt kaasas Lyft 32,5 miljoni aktsia müügiga 2,34 miljardit dollarit. Arvestades aktsiate koguarvu hindasid raha investeerinud investorid Lyfti turuväärtuseks 24,3 miljardit dollarit.

Lyftist on palju räägitud, kui Uberi “väiksemast vennast”, kuna Uber alustas varem ning on esindatud üle maailma, samal ajal kui Lyft tegutseb vaid Põhja-Ameerikas. Kuid Lyft on Reutersi andmetel viimase paari aastaga Uberilt turuosa ära võtnud, kasvatades USA-s oma turuosa 35% pealt 39% peale. Lyft on alates 2017. aastast lisanud enda tegevuspiirkonda üle 100 uue linna.

Lyft sai 2018. aastal 911 miljonit dollarit kahjumit. Viimased investorid, enne aktsia börsile tulekut, said Lyfti investeerida 15 miljardi dollari suuruse väärtuse pealt.