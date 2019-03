Börs: kaubanduskõneluste edasiminek pani turud tõusma

New Yorgi börs. Foto: EPA

Aktsiaturud olid täna tõusmas, sest ilmusid uudised, et Hiina ja USA on kaubandusleppele lähemale liikunud, vahendab MarketWatch.

Seda vaatamata asjaolule, et USA korrigeeritud neljanda kvartali majanduskasv oli esialgsest numbrist tunduvalt väiksem.

Dow Jonesi indeks tõusis 0,4 protsenti, 25 717 punktini. Standard & Poor’s 500 kallines samuti 0,4 protsenti ja lõpetas päeva 2815 punktil. Nasdaq Composite lisas 0,3 protsenti, 7669 punktini.

Reuters kirjutas, et USA ametnike sõnul on Peking teinud kaubandusläbirääkimises suuri järeleandmisi ning see on viinud kaks suurriiki leppele lähemale. Raportis kirjutati, et läbirääkimistel tahetakse Hiina poolne intellektuaalse vara varastamine täielikult ära lõpetada.

USA majanduskasv oli neljandas kvartalis varasemalt teatatud 2,6 protsendi asemel 2,2 protsenti, mis tõmbas optimismi veidi tagasi.

“Globaalne majanduskasv on nii USAs kui ka mujal aeglustumas. Arvatust madalam SKP number võib paljudele investoritele olla hoiatuseks, et ees on heitlikud ajad,” ütles investeerimisfirma E-Trade Financial Corpi strateegia juht Mike Loewengart. “Mõned võivad arvata, et selline numbrite alandamine viitab äritsükli lõppemisele. Lisaks sellele toimus eelmisel nädalal ka intressikõvera pöördumine.”

Naftahinnad olid täna surve all, kuld lõpetas samuti madalamal. USA dollariindeks tõusis 0,3 protsenti.