Huawei esimees: USA-l on kaotaja hoiak

Huawei esimees Guo Ping esitleb firma 2018. aasta majandustulemusi Hiinas Shenzhenis 29. märtsil 2019. aastal. Foto: EPA-EFE/ALEKSANDAR PLAVEVSKI

Huawei esimees Guo Ping ütles firma tulemuste teatamise pressikonverentsil, et USA-l on “kaotaja hoiak” ning USA püüab Huawei mainet määrida, sest ei suuda sellega konkureerida, vahendab CNBC.

“USA valitsusel on kaotaja hoiak. See tahab Huawei mainet mustata, sest ei suuda sellega võistelda,” ütles Guo pressikonverentsil firma peakontoris Hiinas Shenzhenis.

USA valitsus on teada andnud, et Huawei võrguseadmed kätkevad endas riski, sest neid saab Hiina valitsus kasutada tagauksena teiste riikide vastu spioneerimises. Need süüdistused on Huawei korduvalt tagasi lükanud. Huawei on andnud USA valitsuse kohtusse seaduse tõttu, mis keelab valitsusametkondadel Huawei seadmeid ostmast. Huawei väitel on selline seadus USA põhiseaduse vastane.

Guo ütles pressikonverentsil, et USA teod on firmale teatud määral probleeme valmistanud, kuid kliendid otsustavad ise, kas nad kasutavad Huawei tooteid või mitte.

Huawei teatas reede hommikul rekordilist käivet näidanud 2018. aasta tulemused. Huawei tegi 2018. aastal käivet 721 miljardit jüaani ehk 107 miljardit dollarit, mis märkis 19,5%-list aastakasvu. Puhaskasum jõudis 59,3 miljardi jüaanini, mis märkis aastaga 25,1% suurust tõusu.

Huawei peamiseks kasvumootoriks on jaetarbijale suunatud tooted, nagu telefonid. Firma tuumikäri ehk võrguseadmete pool näitas aastaga väikest langust. Jaetarbijatele suunatud käive kasvas aastaga 45,1% 348,9 miljardi jüaanini, mis tähendab, et esimest korda moodustas see ärisegment suurima osa firma müügikäibest.