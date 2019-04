General Motorsi autode müük langes kvartalis 7%

General Motors debüteeris 2019. aasta GMC Sierra pikapiga Detroidis 1. märtsil 2018. aastal. Foto: Scanpix/REUTERS/Rebecca Cook

General Motors teatas teisipäeval, et esimeses kvartalis langes firma uute sõidukite müük 7%, mis oli peamiselt tingitud sõiduautode müügi vähenemisest, vahendab Reuters.

USA suurim autotootja müüs esimeses kvartalis 665 840 sõidukit, võrreldes aastataguse 715 794 sõidukiga.

General Motors toob välja, et kuna üle 80% müügist oli kõrgema marginaaliga sõidukite, nagu pikapide, linnamaasturite ja crossover’ite müük, siis see tõi firmale kõige kõrgema esimese kvartali müügihinna, mis firma on ühe sõiduki pealt saanud. J.D. Power PIN-i kohaselt tõusis keskmine tehinguhind kvartalis 938 dollarit 35 881 dollarini.

Nelja uksega pikapide, Chevrolet Silverado 1500 ja GMC Sierra 1500 müük kasvas aastaga 20%.

Neljapäeval avaldab oma esimese kvartali müüginumbrid GM-i väiksem rivaal Ford.