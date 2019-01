General Motors tõstis 2019. aasta kasumiprognoosi – aktsia +8%

Uus 2019. aasta GMC Sierra pikap veok. Foto: Scanpix/REUTERS/Rebecca Cook

General Motors teatas reedel, et uuendatud pikapide mudelivaliku toel kasvab firma 2019. aasta kasum varasemast prognoosist rohkem, vahendab Reuters. General Motorsi aktsia tõusis uudise peale 8%.

GM teatas, et hoolimata tervet tööstusharu hõlmanud sõiduautode müügi langusest, peaks turg tervikuna 2019. aastal siiski tugevaks jääma, nii et tervet USA-d hõlmav autode müük tuleb veidi üle 17 miljoni auto.

General Motors on viimasel paaril aastal lahkunud mitmelt kahjumit toonud turult Euroopas ning mõnes Aafrika ja Aasia piirkonnas. Novembris teatas GM, et plaanib viis tehast, sh neli tehast USA-s, sulgeda ning kaotada 15 000 töökohta.

„Mitme aasta jooksul tehtud sammudest tulenevalt läheb General Motors 2019. aastale vastu õhemana, paindlikumana ning edu saavutamist võimaldavast positsioonist,“ ütles GM-i tegevjuht Mary Barra investorite esitlusel New Yorgis.

USA autoturul on peamiseks kasvusegmendiks pikap autod, mille osas käib tihe konkurents GM-i, Fiat Chrysleri ja Fordi vahel. Neist viimane on oma F-seeriaga turuliider ning GM oma Chevy ja GMC brändiga ning Fiat Chrysler oma Ramiga proovivad Fordi edumaad vähendada.

GM prognoosib, et Hiinas jääb autode müük tervikuna eelmise aastaga samale tasemele ning firma ise toob käesoleval aastal Hiina turule üle 20 uue või uuendatud mudeli.

General Motors teatas, et firma juhtivaks elektriauto margiks saab Cadillac, mille all plaanitakse välja tuua uus elektriauto mudel, mis suudaks konkureerida Teslaga. Praegu on Tesla turuväärtus GM-ist suurem, kuigi ei ole suutnud veel ühtegi kasumlikku aastat näidata.

General Motors ütles, et ootab 2019. aastal kohandatud aktsiapõhist kasumit 6,50 – 7,00 dollari vahemikus, mis on oluliselt kõrgem, kui analüütikute varasem 5,86-dollariline keskmine prognoos.

GM tõstis ka lõppenud aasta oodatavat kasumiprognoosi. Varasem, oktoobris tehtud prognoos näitas, et kohandatud aktsiapõhine kasum tuleb 5,80 – 6,20 dollarit.

General Motoris aktsia oli kolm tundi peale turu avanemist 8,2% plussis, kaubeldes 37,58 dollari peal. Fiat Chrysleri ja Fordi aktsiad olid mõlemad 1,9% plussis.