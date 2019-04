Trump soovitab Föderaalreservil intresse langetada

President Donald Trump vastamas reporteritele Valge Maja kõrval enne helikopterile minemist 5. aprillil 2019. Foto: Scanpix/AP Photo/Evan Vucci

USA president Donald Trump ütles reedel, et Föderaalreserv peaks intressimäärasid langetama ning rakendama lisameetmeid, et majandusele intresside tõstmisest põhjustatud survet vähendada, vahendab Reuters.

Reedel Valgest Majast lahkudes ütles Trump ajakirjanikele Föderaalreservi nõukogule viidates: “Ma arvan, et nad peaksid intresse langetama. Ma arvan, et nad aeglustasid meie minekut. Praegu ei ole inflatsiooni.”

Trump soovitas ka, et USA keskpank järgiks ebatavalist rahanduspoliitikat, nn kvantitatiivset lõdvendamist, mida kasutati majanduse turgutamiseks globaalse finantskriisi järgselt 2008. - 2014. aastal ning mille üheks sisuks oli triljonite dollarite eest valitsuse võlakirjade ostmine.

Trumpi korduvad rünnakud Föderaalreservi poliitika suunal ning tema plaan nimetada Föderaalreservi nõukogu kahe vaba liikme kohale enda kaks poliitilist liitlast on mõnede analüütikute arvates seadnud Föderaalreservi sõltumatuse löögi alla. Valge Maja on varem kinnitanud, et sellel ei ole mingit soovi keskpanga sõltumatust kahtluse alla seada.

Neljapäeval ütles Trump, et plaanib ühe Föderaalreservi vaba nõukogu liikme koha kandidaadiks üles seada Herman Caini. Cain juhib kampaaniaraha kogumise gruppi, mis on kulutanud rohkem kui poole oma rahast Trumpi tagasivalimise toetamiseks.

Kaks nädalat tagasi ütles Trump, et plaanib teisele Föderaalreservi vabale nõukogu kohale üles seada majanduskommentaatori Stephen Moore’i kandidatuuri. Moore on samuti Trumpi pikaajaline liitlane, kes sarnaselt Trumpiga kritseeris eelmise aasta intressimäärade tõstmisi.