Bezos: Amazoni ootab ees mitme miljardi dollari jagu "läbikukkumisi"

Amazoni juht Jeff Bezos. Foto: EPA

Amazoni tegejuht Jeff Bezos hoiatas neljapäeval, et ettevõtte mitmed eksperimendid kukuvad läbi ning kulud ulatuvad miljarditesse dollaritesse, vahendab CNBC.

“Amazon eksperimenteerib erinevate asjadega. Mitme miljardi suurused kaotused on meie suurust arvestades õigustatud,” ütles Bezos aktsionäridele saadetud kirjas. “Me teeme siiski palju tööd selleks, et need panused saaks head olema. Aga kõik head panused ei maksa alati dividendi.”

Ajal, mil ettevõte kasvab, on loogiline, et kasvavad ka läbikukkunud projektide mahud. Bezos tõi näitena Amazon Fire telefoni ja Echo loomise, mõlemad valmisid umbes samal ajal.

Amazoni nutitelefon oli “läbikukkumine” ning ettevõte võttis 2015. aastal selle tõttu vastu 170 miljoni dollari suuruse kaotuse.

“Meil oli võimalus sellest kogemusest õppida ja kiirendada Echo ja Alexa ehitamist,” rääkis Bezos.

Iga-aastast aktsionäride kirja on Amazon välja saatnud juba 1997. aastast alates. Tihtipeale antakse seal vihjeid ettevõtte pikaajaliste plaanide kohta. Ettevõttel on plaanis laiendada oma haaret tervishoius, tervisekindlustuses, kaupade kohaletoimetamises ja tarbijatele mõeldud robootikas. Bezos andis kirjas märku, et kõik need püüdlused ei pruugi õnnestuda.

Samuti mainiti Amazoni uusi nii-öelda füüsilisi poode, kus kliendid saavad sisse kõndida, tooted valida ja seejärel eraldi kassas ootamata minema kõndida. “Kliendid on kutsunud neid poode maagiliseks,” ütles Bezos.