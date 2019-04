Miljonid miljonite otsa: sellist dividendi pole kümme aastat nähtud

Kümnendi tugevaima tulemuse taga on eelkõige teiste seas Ain Hanschmidtile kuuluv Tallink, mis jagab investoritele tavapärasest neli korda rohkem raha. Foto: Andras Kralla

Tallinna börs tõotab üllatada rekordilise dividendisajuga, kus suuromanikele pudeneb miljoneid ja ka väikeinvestorid saavad kuuekohalisi summasid.

Enamik börsiettevõtteid on dividendisumma avalikustanud ja selle järgi makstakse tänavu aktsionäridele välja enam kui 180 miljoni euro eest dividende. See on kümnendi tugevaim tulemus, mille taga on eelkõige Tallink, kes jagab investoritele tavapärasest neli korda rohkem raha ehk 80 miljonit eurot.