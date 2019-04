Tallinna börs paisutab investori rahakotti terve korteri jagu

Tallinna börsilt tõotab tulla rekordiline dividendisadu. Suurimad tegijad korjavad kümneid miljoneid, kuid ka hulk väikeinvestorid võtab börsilt kuuekohalisi summasid.

Tallinna Kaubamaja aktsionäride koosolek. Foto: Andres Haabu

Dividendiraha on Tallinna börsil oluliselt suuromanike ja insaiderite poole kaldu: kümme võimsamat insaiderist dividendisaajat haaravad endale tänavustest dividendidest enam kui 50 miljonit eurot ning suure osa sellest tänu erakordsele, 80miljonilisele väljamaksele Tallinki mehed. Piltlikult võib öelda, et kümme suurimat erainvestoritest dividendisaajat on kamba peale vaesemad kui üks Tallinki omanik Enn Pant, kellele peaks erinevate ettevõtmiste kaudu laekuma 8,9 miljonit eurot.