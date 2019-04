Belgia küberturvalisuse amet ei näe Huawei seadmetes ohtu

Huawei esimees Guo Ping süüdistas firma aastatulemuste esitlemisel USA-d "kaotaja hoiakus". Foto: EPA-EFE/ALEKSANDAR PLAVEVSKI

Belgia küberturvalisuse keskus ei ole leidnud mingeid tõendeid selle kohta, et Huawei Technology poolt tarnitud sideseadmeid võiks kasutada luuretegevuseks, vahendab Reuters.

Küberturvalisuse ametil, mis allub Belgia peaministrile, paluti teha analüüs Huawei seadmetest tulenevate võimalike ohtude kohta. Huawei tarnib seadmeid Belgia mobiilioperaatoritele Proximus, Orange Belgium ja Telenet.

“Senimaani pole me leidnud tehnilisi indikatsioone, mis viitaksid spioneerimisohule,” teatas küberturvalisuse ameti pressiesindaja esmaspäeval. “Me ei väljasta selle asja kohta veel lõplikku aruannet, kuid me jätkame asja uurimist.”

Reutersi sõnul on Huawei Washingtonist tuleva kampaania sihtmärgiks, nii et USA valitsus on keelustanud Huaweil osalemast järgmise generatsiooni 5G võrguseadmete pakkumises seoses murega Huawei seotusest Hiina valitsusega. Washington on teada andnud, et ka teised lääneriigid peaksid Huawei tehnoloogiat takistama.

Eelmisel kuul seadis Saksamaa karmimad reeglid sidevõrgu seadmete pakkujatele, kuid ei keelanud Huaweil pakkumistel osalemast, öeldes, et samad tingimused peaksid rakenduma kõikidele pakkujatele.

Samal ajal Suurbritannia kritiseeris Huaweid võimetuses parandada pikka aeg kestnud turvavigasid mobiilsidevõrgu seadmetes ning avaldas märkused uutest tehnilistest probleemidest, mis on seotud Huawei seadmete tarkvaraga ning üldise küberturvalisusega.