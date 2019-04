Saksamaa Huaweis turvariski ei näe

Huawei on kõiki süüdistusi Hiina kasuks spioneerimises eitanud. Foto: Reuters/Scanpix

Hoolimata USA ja Euroopa Liidu survest jäi Saksamaa seisukohale, et Hiina Huawei toodetud võrguseadmeid võib riigis 5G-võrkude ehitamisel kasutada.

"Ühtegi seadmete tarnijat, sealhulgas Huaweid, ei saa võrgu ehitamisel välistada," ütles Saksamaa telekommunikatsiooni järelevalve ameti (Bundesnetzagentur) juht Jochen Homann Financial Timesile.

USA on korduvalt survestanud Euroopa riike keelustama Huawei võrguseadmete kasutamist, sest kardab Hiina spioneerimist. Märtsis ähvardas Washington, et lõpetab Saksamaaga luureinfo vahetamise, kui viimane Huawei seadmetest ei loobu.

Euroopa Komisjon on praeguseks palunud kõikideil liikmesriikidel hinnata, kas Huawei toodang on 5G-sidevõrkudes kasutamiseks kõlbulik. Suvel valmivate hinnangute põhjal valmistab Komisjon aasta lõpuks ette ühise lähenemise. Komisjoni asepresident Andrus Ansip ei ole teinud saladust, et 5G turvalisuse üle toimuv keskustelu on suunatud Hiina ja Huawei vastu. Euroopa Komisjoni haldusalasse see tegelikult ei kuulu, kuid kõigil liikmesriikidel on võimalik riiklikule julgeolekule viidates need seadmed keelustada, on ta varem öelnud.

Homann seevastu ütles Briti ärilehele, et tema ei ole siiani veel mingit tõestust Huawei väidetavatele turvariskidele näinud. "Bundesnetzagentur ei ole ühtegi konkreetset näidet Huawei kohta näinud. Selliseid näiteid pole meie teada ka teistel Saksamaa ametitel," ütles ta.

Saksamaa käivitas 5G võrgusageduse oksjoni märtsis. Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica ja Drillisch, mis sagedustele kandideerivad, on ühtekokku pakkunud selle õiguse eest 5,2 miljardit eurot.

Homanni sõnul põhjustaks Huawei seadmete keelamine põhjendamatuid raskusi Deutsche Telekomile ja selle konkurentidele. "Kõik telekomioperaatorid on kasutanud Huawei seadmeid. Pealegi kuulub ettevõttele selles sektoris rohkelt patente. Huawei välistamine tooks kaasa viivitused võrkude rajamises," lisas ta.

Eesti sama küsimuse ees

Ka Eestis kasvab surve Huawei ja Hiina tõrjumiseks viienda generatsiooni võrkude ehitamiselt. Alles aprilli algul nimetas NATO Küberkaitse Keskus Huaweid julgeolekuohuks. Kriitilisi avaldusi on teinud ka kaitseministeeriumi rahvusvahelise kaitseuuringute keskus.

Eestis kasutab Huawei tehnoloogiat mobiilsideoperaator Elisa, mis peab seda hirmutamist jaburaks. "Soomes kõik kolm operaatorit kasutavad näiteks Huawei tehnoloogiat, mingil põhjusel nemad ei karda," ütles Elisa juht Sami Seppänen rahvusringhäälingule.

"Meie plaan selgub, me ei ole midagi veel lukku löönud, me ei ole oma hanget veel läbi viinud ja need asjaolud, mis siin praegu käivad, kindlasti mõjutavad ka meie otsust. Huawei on väga edukas tehnoloogiliselt, aga kui ta nüüd nii-öelda poliitiliselt ei sobi – no me ei hakka vastu punnima," lisas ta.