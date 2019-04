Mida teeb EfTEN 16 miljoniga?

Aktsionäride koosolekul kergitati pisut saladuseloori sellelt, kuhu kavatseb EfTEN Real Estate III fond paigutada maikuus uue emissiooniga kogutavad 16 miljonit eurot. Plaan on olemas ja aktsionäridele kinnitati, et fond sihib ainult neid objekte, mille üüritootlus on vähemalt 8% aastas.

Viljar Arakas (keskel) lubas aktsionäridele, et uus aktsiaemissioon tuleb ülimalt kuluefektiivne, ainult 40 000–50 000 eurot. (Tallinna Sadama IPO maksis 7 miljonit). Aktsia märkimishind jääb tõenäoliselt 16 eurole. Foto: Andras Kralla

Aktsionäre oli kohale tulnud terve saalitäis, sealjuures ka mitme investeerimisõpiku autor ja kinnisvaraarendaja Jaak Roosaare, kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark ja päevakaupleja Ivar Mägi. Koosoleku kõik otsused, sh nii majandusaruande kinnitamine, 0,95eurose dividendi maksmine ja 1000 000 uue aktsia emiteerimine tehti ülisuure poolthäälte enamusega, mis näitas aktsionäride usku ettevõtte strateegia toimimisse ja lootust edaspidigi head tootlust teenida.