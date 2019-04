Stockmann esitas kasumihoiatuse

Stockmanni kaubamaja Tallinnas. Foto: Julia-Maria Linna

Eestiski kaubamaja omav Stockmann maadleb raskustega, täna teatas ettevõte, et ootab kasumit eelmise aasta tasemel, kuigi varem prognoosis paremat tulemust.

Tulemust mõjutavad kaubamajasid ja veebimüüki hõlmava Stockmann Retaili eeldatavalt kehvemad numbrid aasta lõpus, teatab ettevõte.

Stockmann prognoosib, et kontserni selle aasta ärikasum tuleb eelmise aasta tasemel, võttes arvesse selles pole Nevsky Centre’i numbreid, aga ka IFRS 16 standardi positiivse mõju 15 miljoni euro ulatuses.

Varem oodati kontserni ärikasumi paranemist 2018. aastaga võrreldes.

Stocmanni eelmise aasta käive oli 1 018,8 miljonit eurot, mis on aasta varasemast väiksem. Ettevõte lõpetas eelmise aasta kahjumiga, ärikahjum oli 5 miljonit eurot, mida on siiski tunduvalt vähem võrreldes aasta varasema 148 miljoni euro suuruse kahjumiga.

Stocmanni aktsia on täna juba üle 6 protsendi kukkunud ja maksis kell 10.15 2,18 eurot

Stockmann avaldab esimese kvartali tulemused järgmisel teisipäeval.

Märtsis teatas Stockmann, et kaubamajaketi juht Lauri Veijalainen lahkub ja ettevõtte tegevjuhi kohale asub juhatuse esimees Lauri Ratia – Soome tuntuim kriisijuht, kes toodi ettevõttesse märtsi alguses. Stockmanni strateegiat uuendatakse, kaubamajade arv on üks arutluse all olevaid küsimusi, ütles ettevõtte ajutiseks juhiks kerkinud Ratia.