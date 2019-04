Börs: tugevad tulemused toetasid turge

New Yorgi börs. Foto: EPA

USA suurimad aktsiaindeksid liikusid täna eri suundades, sest kasumiraportid panid tehnoloogiasektori tõusma, aga tööstussektori odavnema, vahendab Bloomberg.

Tehnoloogiafirmasid koondav Nasadaq 100 jõudis uue rekordini, sest Microsofti ja Facebooki tulemused olid tugevad. S&P 500 jäi sisuliselt samale tasemele, sest tervishoiu- ja tarbekaupade tootja 3M vähendas kasumiprognoose ning UPSi kasum vähenes.

Investorid ootavad, et tulemuste hooaeg puhub aktsiaturgudele uuesti elu sisse. Seni on tulemused olnud üldiselt väga head, mis viis S&P 500 ja Nasdaqi indeksid sellel nädalal uute rekorditeni. Osalt on see leevendanud ka kartusi maailmamajanduse pärast.

“Selgelt on majanduskasvu keskkond aeglasem ja ootused kasumite suhtes on langenud,” ütles UBSi varahalduse investeeringute juht Ryan Primmer. “Praegune tulemuste hooaeg on aga piisavalt hea, et turud tõuseksid ja jõuaksid uute rekorditeni.”

Euroopa aktsiaid koondav Stoxx 600 Europe langes 0,2 protsenti. Dow Jones taandus 0,5 protsenti ja lõpetas päeva 26 462 punktil. Nasdaq 100 tõusis 0,2 protsenti, 8118 punktini.

Täna pärast börsipäeva lõppu teatasid oma tulemused ka Amazon ja Starbucks. Amazoni kasum oli oodatust enam kui 50 protsenti suurem, ka Starbucks ületas ootusi.

WTI toornafta odavnes täna 1,2 protsenti ja Brent kaotas 0,4 protsenti. Kummagi barrel maksis päeva lõpuks vastavalt 65,1 ja 74,3 dollarit. Kulla unts kaupleb 1279 dollari juures.