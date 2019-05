Viimane päev osta EfTENi aktsiaid, et saada osa dividendist

EfTEN Real Estate Fund III AS fikseerib aktsionäride nimekirja dividendi maksmiseks 07.05.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

EfTENi tegevjuhi Viljar Arakase selgitusel on praegustele aktsionäridele uues emissioonis eelmismärkimisega tagatud sama suur osalus, kui praeguses aktsiapakis. Foto: Andras Kralla

Kuna börs on nädalavahetusel suletud, siis on täna viimane päev osta EfTENi aktsiaid neil, kes soovivad saada osa dividendist. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 06.05.2019, mis tähendab, et sellel kuupäeval ostja enam dividendiõiguslik ei ole, vaid dividend jääb müüjale.