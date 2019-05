Viisemann: olen alati oma naha turule toonud

LHV asutaja ja pensionifondide juht Andres Viisemann nõustub Alar Tammingu ja Nassim Talebiga, et fondijuhid peavad otsuseid tehes vastutama oma isikliku nahaga, kuid tänased regulaatorid muudavad selle võimatuks.

Andres Viisemann

Tavidi suuromanik Alar Tamming ütles intervjuus Äripäeva raadiole, et pensionifondide puhul valitseb täielik tasakaalustamatus, kus halduritele on garanteeritud tulus palk, ükskõik mis juhtub, aga kui 15 aasta pärast on kogu rahasüsteem muutunud, siis kahjust nad osa ei kanna.