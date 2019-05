Börs: aktsiaturul tugev tõus tänu tollitariifide edasilükkamisele

Maakler New Yorgi aktsiabörsil. Foto: EPA-EFE/JUSTIN LANE

USA aktsiaturg pöördus täna tõusule, kui Washingtonist tuli info, et president Trump plaanib importautode tollimaksu edasi lükata.

Kolm Valge Maja töötajat ütlesid Reutersile, et administratsioon on ette valmistanud dokumendi, mille kohaselt lükatakse edasi importautodele tollitariifi määramise otsus, mis esialgselt pidi tehtama 18. mail. Ametlikku teadaannet võib oodata laupäeval, lisasid ametnikud.

Lisaks innustas investoreid ostulainele USA rahandusministri Steven Mnuchini teade selle kohta, et ta eeldab USA ja Hiina kaubanduskõneluste peatset jätkumist Pekingis.

Laiapõhjaline S&P 500 indeks kerkis 0,58% 2850,96 punktini, Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis 0,45% ning Nasdaqi indeks kerkis Google üle 4% ja Facebooki aktsia üle 3%lise tõusu toel 1,13%.

USA aktsiaturg alustas kolmapäevast kauplemispäeva hoopis langusega, kui makromajanduslikus plaanis tuli kaks näitajat, mis osutasid USA majanduskasvu jahtumisele. Nimelt näitas aprilli jaekaubanduse müügikäive märtsiga võrreldes 0,2% suurust langust, kui analüütikute poolt oodati sama suurt tõusu. Samuti langes aprillis USA tööstustoodang.

„Turg müüdi esialgu alla, kuid see taastus,“ ütles Reutersile USAs Hammondis asuva Horizon Investment Services’i tegevjuht Chuck Carlson. „See on iseloomulik turule, mis on praegu lühiajalisel töörežiimil ning see, mis seda praegu suunab on kaubandus.“

„Meil on hulk investoreid, kes püüavad näha, kas hiljutine turgude tagasitõmbumine on võimalus langusest kasu saada ning lisaraha turule paisata,“ lisas Carlson.